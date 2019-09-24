США и Япония завершили переговоры по торговому договору

США и Япония полностью завершили переговоры по заключению нового торгового соглашения, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, переговоры полностью завершились во вторник. Мотэги уточнил, что что о содержании документа будет объявлено вскоре после того, как премьер Японии и президент США подтвердят его на личной встрече.

США и Япония начали торговые переговоры после того, как американская администрация приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних соглашений. Американского лидера Дональда Трампа смутили условия и объем импорта японских автомобилей. Позже, после начала диалога по данному вопросу, президент США отложил пошлины на импортные авто на полгода.

В конце прошлого месяца американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что страны достигли договоренностей по торговле.