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7:41   24 Сентября 2019
Весь мир

Капитан российского судна, врезавшегося в мост в Пусане, получил условный срок

Капитан российского судна, врезавшегося в мост в Пусане, получил условный срок

Окружной суд южнокорейского города Пусан приговорил к двум с половиной годам условно капитана российского сухогруза Seagrand, который 28 февраля протаранил автомобильный мост. Об этом сообщают РИА «Новости».

В ходе процесса судья объявил, что условный приговор действует с испытательным сроком на четыре года.

Капитан признан виновным в том, что пытался уйти с места ЧП после столкновения с яхтой в порту до аварии с мостом, а также создании препятствий судоходству и управлении кораблем в нетрезвом состоянии.

Прокуратура, которая настаивала на более жестком наказании - пяти годах реального срока заключения, может оспорить данное решение. Сериков также может подать апелляцию.

В феврале сообщалось, что судно Seagrand боком задело яхту, а после носом протаранило мост и повредило его, что вызвало остановку транспорта на нем.

Судья перед оглашением приговора заявил, что капитан знал о том, что случилось первое столкновение, но не остановил Seagrand, не запросил на помощь буксир и покинул место инцидента.

Ранее в Росморречфлоте утверждали, что судно шло без лоцманской проводки и без буксира. Капитан и члены экипажа заявляли, что причиной столкновения стали сложные мореходные условия.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #российское судно

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