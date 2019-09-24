Украинский политик рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал на пост министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, с которым не хочет разговаривать Москва. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

По ее словам, Зеленского избирали в качестве президента, который мог бы наладить прямой диалог с Москвой, и который бы мог говорить с России. Экс-нардеп отметила, что Моcква также бы хотела общаться с Зеленским, который мог бы назначить такого министра, с которым Москва хотела бы говорить.

Герман отметила, что Пристайко неподходящая для этого фигура, поскольку он «слишком пронатовский» и тесно работал с Североатлантическим альянсом.

По мнению бывшего депутата, на пост главы МИД РФ необходимо было назначить того, с кем бы говорили Запад и Восток. По мнению бывшего депутата, такими кандидатами могли бы стать бывший глава МИД Константин Грищенко и бывший замглавы министерства Александр Чалый.