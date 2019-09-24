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6:24   24 Сентября 2019
Весь мир

Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму беспилотниках

Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму беспилотниках

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По его словам, дальность полета одного из таких БПЛА составляет 150 километров, высота может достигать четырех километров. Конашенков подчеркнул, что данные показатели являются очень серьезными.

Генерал отметил, что создатели дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, использовали сложные технические решения, которые требуют специального образования.

Демонстрируя сбитые беспилотники, Конашенков рассказал, что на данный ударный аппарат устанавливалась система для навигации, три антенны, специальные консоли для закрепления боеприпасов. На другом БПЛА использовалась бензиновая двигательная установка, которая представляла собой обычную пятилитровую бочку с бензином.

По словам генерала, с одной стороны беспилотники выглядят устройствами на уровне авиамодельного кружка. Однако, с другой, для создания системы навигации, управления и сброса боеприпаса, нужно серьезное техническое образование.

Представитель Минобороны отметил, что боевики совершенствуют технические решения. Российские военные понимают, что сборка проходит по каким-то схемам - возможно, некто, владеющий данными технологами, помогает боевикам.

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Автор: Олег Королев
#боевики #хмеймим #беспилотники

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