Генсек ООН приветствует решение России присоединиться к Парижскому соглашению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым поприветствовал решение Москвы присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Отмечается, что генсек ООН и специальный представитель президента РФ обсудили вопросы измнения климата и осуществления целей устойчивого развития.

Генеральный секретарь поприветствовал решение правительства РФ стать участником Парижского соглашения.

Ранее пецпредставитель президента России официально объявил с трибуны Всемирной организации о том, что Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, заключенное в 2015 году.