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 Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»

Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»
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 Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»

Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»
5:01   24 Сентября 2019
Весь мир

Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»

Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»

Венесуэла направила постпреду РФ, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензя письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении Боливарианской республики. Об этом сообщает МИД Венесуэлы.

Ранее стало известно, что страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи в понедельник решили ввести санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса проинформировал, что направил председателю СБ ООН Василию Небензя письмо, которое объясняет всю опасность и незаконность того, что ряд стран Северной и Южной Америки призывают к применению Межамериканского договора о взаимопомощи.

«Пакт Рио» был подписан в Рио-де-Жанейро большинством стран Америки в 1947 году. По существу, этот документ подразумевает взаимную оборону.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла

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