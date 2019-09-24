Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»

Венесуэла направила постпреду РФ, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензя письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении Боливарианской республики. Об этом сообщает МИД Венесуэлы.

Ранее стало известно, что страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи в понедельник решили ввести санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса проинформировал, что направил председателю СБ ООН Василию Небензя письмо, которое объясняет всю опасность и незаконность того, что ряд стран Северной и Южной Америки призывают к применению Межамериканского договора о взаимопомощи.

«Пакт Рио» был подписан в Рио-де-Жанейро большинством стран Америки в 1947 году. По существу, этот документ подразумевает взаимную оборону.