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4:29   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского

Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский уже «подустал» от обязанностей главы государства. Об этом заявил его друг, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

Артист отметил, что в последнее время стал общаться с Зеленским поменьше, поскольку у президента хватает дел.

Кошевой отметил, что ему кажется, будто глава государства «немного подустал». Актер отметил, что по голосу понятно, что президент хочет казаться бодрым, но это сложно. При этом актер уверен, что Зеленский знал, куда шел.

Также Кошевой рассказал, как в первый раз оказался в Офисе президента. По его словам, его настолько впечатлили советские интерьеры и происходящее в ведомстве, что он понял, что не хочет быть в политике. Актер отметил, что обстановка данная обстановка давит, и поэтому он понимает, почему действующий глава государства хочет переехать оттуда.

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Автор: Олег Королев
#зеленский

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