Страны «Пакта Рио» введут санкции против ряда компаний Венесуэлы

Страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи договорились о введении финансовых санкций в отношении людей и организаций, приближенных к правительству Венесуэлы.

В понедельник в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран-членов «Пакта Рио». 18 сентября Госдеп США сообщал, что вместе с союзниками намерены активировать действия договора о взаимопомощи, в том числе о совместной обороне.

В заявлении по итогам встречи говорится, что страны-члены «Пакта Рио» договорились идентифицировать людей и организации, связанные с правительством Николаса Мадуро, а также тех людей, которые занимаются отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и его финансированию, связаны с сетями транснациональных мафий. Отмечается, что это касается также высокопоставленных лиц, которые могли быть связаны с коррупционными действиями и серьезным нарушением прав человека.

Подчерввается, что полученные данные будут использоваться при расследованиях, преследовании в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, заморозке активов.

Органам финансовой разведки стран-участниц Межамериканского договора о взаимопомощи поручается составить списки таких лиц.