Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом

Лондон приветствует создание сирийского конституционного комитета и призывает Дамаск к продуктивной работе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В заявлении министра говорится, что после восьмилетнего конфликта формирование комитета является долгожданным «первым шагом» к миру, в котором так нуждаются сирийцы.

По его словам, правительства президента Сирии Башара Асада и его сторонники должны продемонстрировать свое стремление к поиску решения для прекращение конфликта через позитивное сотрудничество с комитетом.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он выразил надежду, что формирование органа станет началом началом политического выхода из конфликта в сторону легитимного решения, который удовлетворит жителей страны.