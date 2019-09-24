Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нарушения на муниципальных выборах Петербурга вынудили ЦИК РФ вмешаться, заявила Памфилова

Нарушения на муниципальных выборах Петербурга вынудили ЦИК РФ вмешаться, заявила Памфилова

 Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области

Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Страны «Пакта Рио» введут санкции против ряда компаний Венесуэлы

Страны «Пакта Рио» введут санкции против ряда компаний Венесуэлы

 Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом

Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом
Нарушения на муниципальных выборах Петербурга вынудили ЦИК РФ вмешаться, заявила Памфилова

Нарушения на муниципальных выборах Петербурга вынудили ЦИК РФ вмешаться, заявила Памфилова

 Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области

Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Страны «Пакта Рио» введут санкции против ряда компаний Венесуэлы

Страны «Пакта Рио» введут санкции против ряда компаний Венесуэлы

 Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом

Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом
3:03   24 Сентября 2019
Весь мир

Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом

Великобритания призвала правительство Сирии к работе с конституционным комитетом

Лондон приветствует создание сирийского конституционного комитета и призывает Дамаск к продуктивной работе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В заявлении министра говорится, что после восьмилетнего конфликта формирование комитета является долгожданным «первым шагом» к миру,  в котором так нуждаются сирийцы.

По его словам, правительства президента Сирии Башара Асада и его сторонники должны продемонстрировать свое стремление к поиску решения для прекращение конфликта через позитивное сотрудничество с комитетом.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он выразил надежду, что формирование органа станет началом началом политического выхода из конфликта в сторону легитимного решения, который удовлетворит жителей страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #сирия #конституционный комитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...