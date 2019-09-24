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2:55   24 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро направляется в Россию, где встретится с Путиным

Мадуро направляется в Россию, где встретится с Путиным

Венесуэльский лидер Николас Мадуро анонсировал официальный визит в Россию, где намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во время своего выступления Мадуро заявил, что в ночь на вторник отправится с официальным визитом в РФ. Он отметил, что встретится с другом Венесуэлы Путиным, с его командой, а также группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику отношений между двуимя странами и найти пути, которые придадут стимула при сотрудничестве в экономике, культуре и социальной сфере.

В понедельник президент Боливарианской республики Николас Мадуро заявил, что отношения Каракаса и Москвы в сфере военно-технического сотрудничества остаются на чрезвычайно высоком уровне. Также он отметил, что Венесуэла и РФ  установили «отличные отношения» между нефтяными и газовыми компаниями, а сотрудничество в сфере торговли находится на высоком уровне.

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Автор: Олег Королев
#путин #венесуэла #мадуро

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