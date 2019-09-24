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Евросоюз представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году, заявил Туск
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 Евросоюз представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году, заявил Туск

Евросоюз представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году, заявил Туск
2:26   24 Сентября 2019
Весь мир

Евросоюз представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году, заявил Туск

Евросоюз представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году, заявил Туск

Евросоюз представит в начале года международным партнерам «амбициозную» стратегию в сфере сохранения климата, сообщил на саммите в ООН глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, Европа должна продвигаться быстрее и дальше. Он заявил, что избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит «зеленый договор» для Европы в первые 100 дней пребывания на посту. Туск отметил, что она предложила повысить целевой показатель ЕС по сокращению выбросов на 2030 год до 50-55 процентов.

Глава Евросовета сообщил, что вначале следующего года ЕС представит своим международным партнерам амбициозную долгосрочную стратегию. Он выразил уверенность в том, что Европа станет первым в мире «климатически нейтральным» континентом. По его словам, данная цель одобрена подавляющим большинством стран-членов объединения.

При этом Туск отметил, что выбросы с территории Евросоюза составляют лишь около девяти от общемирового. По его словам, данный показатель связан с тем, что ЕС сотрудничает со всеми странами-партнерами для снижения воздействия на окружающую среду.

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Автор: Олег Королев
#еврокомиссия #туск #экология

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