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Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

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2:02   24 Сентября 2019
Весь мир

Войска США в Польше позволят избежать войн, заявил Дуда

Войска США в Польше позволят избежать войн, заявил Дуда

Американские войска в Польше позволят избежать войн, заявил польский президент Анджей Дуда.

На пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что мировое сообщество больше всего нуждается в мире.  По его словам, «агрессии» не будет, поскольку американские войска присутствуют на польской территории. Дуда заявил, что глубоко верит в то, что данный путь является лучшим для предотвращения военных конфликтов.

Польский президент отметил, что его американский коллега Дональд Трамп понимает и внимательно наблюдает за безопасностью на востоке Европы. По его словам, присутствие союзнических войск в Польше - это адекватная реакция.

При этом Дуда заявил, что инвестиции в инфраструктуру для американских войск пойдут Польше на пользу.

Накануне президенты США и Польши подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

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Автор: Олег Королев
#сша #польша #анджей дуда

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