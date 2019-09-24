Российские депутаты ответили на заявления властей Эстонии о советской «оккупации»

Депутаты Госдумы РФ раскритиковали позицию Эстонии по освобождению страны советскими войсками.

Накануне МИД Эстонии назвал «исторически неверными» сведения об освобождении республики СССР от армии вермахта. Ведомство заявляет, что страна пострадала как от «оккупации» СССР, так и от нацисткой Германии. Таким образом эстонская сторона отреагировала на публикацию МИД РФ документов о Второй мировой войне.

Депутат Дмитрий Новиков, комментируя реакцию Таллина, заявил, что в вопросе освобождения Эстонии может быть только один взгляд. Он подчеркнул, что главным победителем фашизма является СССР и его Красная армия, которая освободила Эстонию вместе с другими странами Восточной Европа. По ее словам, это неопровержимый факт, подтверждаемый документально.

Новиков отметил, что история всегда будет использоваться политиками для достижения своих целей. По его словам, Таллин пытается утвердить государственность Европы за счет «войны с прошлым». Также депутат отметил, что эстонское руководство вынуждено заявлять русофобским идеям, господствующим в США и ЕС.

В свою очередь депутат Леонид Слуцкий назвал заявление МИД Эстонии кощунством. По его словам, Таллин продолжается заниматься «исторической ересью», бесконечно твердя о «советской оккупации».