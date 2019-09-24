Нарушения на муниципальных выборах Петербурга вынудили ЦИК РФ вмешаться, заявила Памфилова

Кампания по выбору муниципальных депутатов в Петербурге в текущем году потребовала от ЦИК РФ вмешательства на всех этапах. Об Этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете».

По ее словам, более 85 процентов времени и сил было потрачено на кампанию, к которой по закону комиссия практически не имеет отношения - на муниципальные выборы в Петербурге. Памфилова заявила, специалисты и члены ЦИК почти все время работали в Северной столицы, пытаясь предотвратить «муниципально-электоральный бандитизм».

Глава ЦИК РФ напомнила, что ранее Петербург сталкивался с аналогичными проблемами. В частности, аналогичные проблемы, но в большей степени, были и 25 лет назад. Так, в то время фальсификаторы давали доступ к участкам только «своим», прятали их, не давали правильные адреса.

По словам Памфиловой, когда поступили первые жалобы, в ряд избирательных комиссий муниципальных образований выехали сотрудники и члены ЦИК. Она завила, что навстречу им выходили «братки». При этом руководства муниципалитетов и сотрудников местной полиции было «днем со днем не сыскать».

Председатель ЦИК отметила, что ведомству приходилось вмешиваться на всех этапах: регистрации, ввода данных в ГАС «Выборы», а также при подсчете голосов. По ее словам, в связи с этим пришлось делать спецзаявление о том, что итоги в ГАС «Выборы» длительно не вводятся, наблюдаются попытки «пересчитать» их в свою пользу.

Памфилова отметила, что комиссия пока не видит соответствующей реакции от правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы туда направлялись неоднократно. Вследствие этому наблюдалась полная безнаказанность, которая «породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом».

В связи с этим, по словам главы ЦИК, Центризбирком подготовил пакет предложений о системных преобразованиях.