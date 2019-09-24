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США поприветствовали формирование конституционного комитета в Сирии

США поприветствовали формирование конституционного комитета в Сирии

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0:47   24 Сентября 2019
Весь мир

США поприветствовали формирование конституционного комитета в Сирии

США поприветствовали формирование конституционного комитета в Сирии

США поприветствовали достижение соглашений между сирийскими властями и оппозицией о формировании конституционного комитета. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Отмечается, что Вашингтон приветствует объявления генерального секретаря ООН о достижении соглашения между властями Сирии и оппозиционной Сирийской переговорной комиссии о формировании конституционного комитета.

В Госдепе также данную новость назвали обнадеживающим шагом.

Накануне генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет САР соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

18 сентября генсек ООН также заявлял, что все стороны должны прийти к согласию по поводу состава конституционного комитета САР. На данный момент ведется работа по определению круга полномочий комитета.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия

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