Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области

Более двухсот человек эвакуировано с плавучей базы «Петр Житников» в Тихом океане, где случился пожар. Об этом сообщает сахалинский главк МЧС.

Пожар на плавучей базе произошел в сокора километрах от курильского острова Итуруп. В его акватории ведется спасательные операция.

На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что с платформы на находящиеся поблизости суда перевезены более сотни человек.

В сообщении регионального главка спасательного ведомства говорится, что персонал платформы эвакуируется на два находящихся рядом судна.

Капитан-координатор Морского спасательного-координационного центра региона сообщил, что горят тарные материалы в консервном цехе.

На данный момент экипаж определяет характер повреждений судна. Спасательные суда «Преданный» и «Атлас» вышли из Корсакова на подмогу.