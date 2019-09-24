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0:27   24 Сентября 2019
Россия

Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области

Две сотни человек эвакуированы с горящей базы в Сахалинской области

Более двухсот человек эвакуировано с плавучей базы «Петр Житников» в Тихом океане, где случился пожар. Об этом сообщает сахалинский главк МЧС.

Пожар на плавучей базе произошел в сокора километрах от курильского острова Итуруп. В его акватории ведется спасательные операция.

На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что с платформы на находящиеся поблизости суда перевезены более сотни человек.

В сообщении регионального главка спасательного ведомства говорится, что персонал платформы эвакуируется на два находящихся рядом судна.

Капитан-координатор Морского спасательного-координационного центра региона сообщил, что горят тарные материалы в консервном цехе.

На данный момент экипаж определяет характер повреждений судна. Спасательные суда «Преданный» и «Атлас» вышли из Корсакова на подмогу.

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Автор: Олег Королев
#пожар #сахалинская область

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