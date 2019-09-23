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Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

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23:06   23 Сентября 2019
Весь мир

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Совместную декларацию о сотрудничестве США и Польши в военной сфере в понедельник в Нью-Йорке подписали лидеры двух государства Дональд Трамп и Анджей Дуда соответственно.

Как сообщает пул Белого дома, о подписании документа заявил президент США.

«Мы подписываем Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. У нас отличные отношения с Польшей», - подчеркнул Трамп.

Подписав соглашение, лидеры обменялись рукопожатием и перешли в зал, где должна была проходить двусторонняя встреча.

Напомним: соглашение о размещении на территории Польши эскадрильи американских беспилотников-разведчиков MQ-9 было достигнуто в начале лета 2019 года. Тогда же Вашингтон и Варшава договорились об увеличении численности американских военнослужащих в Польше с 4,5 тысяч человек до 5,5 тысяч. Польша, со своей стороны, обязалась обеспечить за свой счет необходимую инфраструктуру для приема и размещения военного контингента и военной техники США.

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Декларацию о военном сотрудничестве США и Польши изначально планировалось подписать во время визита американского лидера в Варшаву с 31 августа по 2 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Однако тот визит был отменен из-за разрушительного урагана «Дориан», приближавшегося к американскому побережью.

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Автор: Александр Люблинский
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