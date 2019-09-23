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Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

 США отменят визы для поляков

США отменят визы для поляков
23:01   23 Сентября 2019
Весь мир

США отменят визы для поляков

США отменят визы для поляков

Соединенные Штаты отменяют визы для граждан Польши. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил после подписания Совместной декларации об усилении оборонного сотрудничества между двумя странами.

«Мы делаем исключения (из визовых правил) для Польши. Мы сейчас работаем над структурой», — заявил хозяин Белого дома.

С польской стороны документ подписал президент Анджей Дуда. Лидеры двух стран подписали декларацию о военном сотрудничестве в Нью-Йорке. В частности, стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #польша #трамп #визы

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