США отменят визы для поляков

Соединенные Штаты отменяют визы для граждан Польши. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил после подписания Совместной декларации об усилении оборонного сотрудничества между двумя странами.

«Мы делаем исключения (из визовых правил) для Польши. Мы сейчас работаем над структурой», — заявил хозяин Белого дома.

С польской стороны документ подписал президент Анджей Дуда. Лидеры двух стран подписали декларацию о военном сотрудничестве в Нью-Йорке. В частности, стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек.