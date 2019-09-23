В Госдуме назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев назвал немецкое издание Deutsche Welle первым и «железобетонным» кандидатом на включение в список авторов фейковых новостей.

«Мы хотим Роскомнадзору посоветовать, так как руководитель пресс-службы ведомства недавно заявил, что «железобетонных кандидатов в этот список не существует». Я сразу говорю, что «железобетонный» кандидат в этот список — Deutsche Welle», - сказал парламентарий.

О планах Роскомнадзора создать список авторов фейковых новостей ранее в понедельник рассказал глава ведомства Александр Жаров. При этом он отметил, что данная мера необходима, чтобы СМИ знали, когда имеют дело со лжецами.

Напомним: ранее с идеей создать классификатор СМИ выступило Федеральное агентство новостей (ФАН), которое распределило издания по пяти крупным категориям: патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.