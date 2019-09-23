Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России

Крупнейшие лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы.

Подробностей собеседник агентства не привел. РБК со ссылкой на заявление главы компании Леонида Сергеева пишет, что за счет этих лоукостеров к 2025 году в Петербург планируют привлечь до шести миллионов туристов в год дополнительно.

По словам Сергеева, в дальнейшем спрос увеличится. По предварительным данным, зарубежные лоукостеры планируют совершать перевозки круглогодично. Глава компании отметил, что переговоры с Минтрансом продолжатся. Оператор уже направил в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.