Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Госдуме назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс

В Госдуме назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс

 Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России

Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

 США отменят визы для поляков

США отменят визы для поляков
В Госдуме назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс

В Госдуме назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс

 Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России

Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

Трамп и Дуда в Нью-Йорке подписали декларацию о военном сотрудничестве

 США отменят визы для поляков

США отменят визы для поляков
22:24   23 Сентября 2019
Россия

Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России

Крупнейшие европейские лоукостеры захотели летать из России

Крупнейшие лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы.

Подробностей собеседник агентства не привел. РБК со ссылкой на заявление главы компании Леонида Сергеева пишет, что за счет этих лоукостеров к 2025 году в Петербург планируют привлечь до шести миллионов туристов в год дополнительно.

По словам Сергеева, в дальнейшем спрос увеличится. По предварительным данным, зарубежные лоукостеры планируют совершать перевозки круглогодично. Глава компании отметил, что  переговоры с Минтрансом продолжатся. Оператор уже направил в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #пулково #лоукостер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...