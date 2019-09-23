Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отменой помощи США в случае, если Киев откажется расследовать деятельность сына Байдена.

Об этом Трамп заявил в понедельник в ООН. Таким образом президент США прокомментировал разгорающийся скандал вокруг его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он лишь заявил, что борьбу с коррупцией необходимо продолжать и в этом США поддерживают Украину.

При этом американский лидер заявил, что Белый дом может рассекретить стенограмму его телефонной беседы с Зеленским, чтобы развеять все сомнения и погасить вспыхнувший в Вашингтоне скандал.