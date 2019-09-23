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Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

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22:07   23 Сентября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отменой помощи США в случае, если Киев откажется расследовать деятельность сына Байдена.

Об этом Трамп заявил в понедельник в ООН. Таким образом президент США прокомментировал разгорающийся скандал вокруг его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он лишь заявил, что борьбу с коррупцией  необходимо продолжать и в этом США поддерживают Украину.

При этом американский лидер заявил, что Белый дом может рассекретить стенограмму его телефонной беседы с Зеленским, чтобы развеять все сомнения и погасить вспыхнувший в Вашингтоне скандал.

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

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Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #политика #трамп #весь мир #зеленский

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