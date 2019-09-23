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 Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана
21:53   23 Сентября 2019
Весь мир

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил ситуацию в Индии и Афганистане.

В частности, как передают журналисты президентского пула, Дональд Трамп сообщил, что на встрече развернулась дискуссия об «Афганистане и талибах». При этом он ответил отрицательно на вопрос возобновились ли контакты с представителями радикального движения «Талибан» (запрещенного в Российской Федерации решением Верховного суда), после того, как переговоры были неожиданно прерваны в сентябре

Также американский лидер подтвердил, что готов выступить посредником в переговорах между Пакистаном и Индией по поводу региона Джамму и Кашмир. По его словам, вопрос проведения подобных переговоров зависит от стремления к этому двух стран, но его предложение о посредничестве всегда будет в силе.

«Если я могу помочь, то обязательно сделаю это... Я готов, хочу и могу это сделать», - подчеркнул он.

В ответ премьер –министр Пакистана обратился к Трампу с просьбой на запланированной встрече с индийским премьером Нарендрой Моди, передать, что необходимо разрешить гуманитарную ситуацию в Кашмире, пока кризис не усугубился.

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Напомним: в августе текущего года индийское руководство приняло решение упразднить штат Джамму и Кашмир, передав регион под прямое федеральное управление. Пакистан остро отреагировал на ситуацию и обе страны начали стягивать войска в приграничные районы. Ранее Индия и Пакистан, которые к настоящему моменту обладают ядерным оружием, уже три раза воевали из-за Кашмира – единственной территорией в Индии, где население в большинстве своем исповедует ислам.

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Автор: Александр Люблинский
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