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22:02   23 Сентября 2019
Россия

Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

Шестимесячную американку Луну Феннер  прозвали монстром из-за большого черного родимого пятна на лице.  Врачи в США не могут удалить образование с лица девочки. Семье пообещали помочь в России, рассказала мама девочки «360».

Мама малышки Кэрол Феннер рассказала, что уже побывала у многих американских специалистов в разных городах, но никто не смог решить проблему. Страховая отказалась покрывать операцию у нью-йоркского врача,  которая стоила почти 400 тысяч долларов.

Кэрол не смогла собрать такие деньги на операцию, да и результаты по таким  были не слишком хорошими, в то время как цены — высокими. В этот момент с семьей связался врач из России.

«Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Там нам пришлось бы четыре года подряд делать операции. В России же нам предстоит примерно год, максимум — полтора», — пояснила мама малышки.

По словам Кэрол, многие американские врачи назвали «сумасшедшей» идею везти дочь в Россию. По ее словам, такую процедуру  использует только доктор в Краснодаре. Мама малышки настроена решительна и готова сделать все для ребенка.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #врачи

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