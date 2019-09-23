Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения

Глава ЦИК России Элла Памфилова, на загородный дом которой в сентябре пробрался грабитель, рассказала, что после случившегося установила там сигнализацию.

Напомним, мужчина напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

После инцидента выяснилось, что у Памфиловой нет никакой охраны. Просить ее она не видит смысла. В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что считает себя человеком среднего достатка, а строительства загородного дома продала единственную квартиру в Москве и дачу.

Ранее стало известно, что Бахыт Карабалаев признал вину и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом. О личности хозяев дома мужчина ничего не знал. Сейчас Карабалаев арестован.