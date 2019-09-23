Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор на полях ГА ООН

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке широкий круг вопросов, включая мирный договор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Японии в России Тоехиса Кодзуки. Он уточнил, что это первая встреча министров. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что встреча Лаврова с Мотэги находится в проработке.

«Да, думаю, что 25 сентября. Пока не уверен, но уже договоренность есть», — заявил он.

России и Японии никак не удается разработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным камнем преткновения стал вопрос принадлежности южной части Курил — после окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Токио считает его «северными островами Японии». Москва же уверена, что суверенитет над островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили ускорить переговорный процесс по мирному договору и Курилам. За основу взяли документ 1956 года, что стало серьезной уступкой с японской стороны