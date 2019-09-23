Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

 Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения

Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

 Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана
Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

Российские врачи вылечат американскую девочку с огромным родимым пятном на лице

 Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения

Памфилова установила сигнализацию в доме после нападения
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по телефону

 Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана

Трамп провел встречу с премьер-министром Пакистана
21:16   23 Сентября 2019
Россия

Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор на полях ГА ООН

Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор на полях ГА ООН

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке широкий круг вопросов, включая мирный договор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Японии в России Тоехиса Кодзуки. Он уточнил, что это первая встреча министров. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что встреча Лаврова с Мотэги находится в проработке.

«Да, думаю, что 25 сентября. Пока не уверен, но уже договоренность есть», — заявил он.

России и Японии никак не удается разработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным камнем преткновения стал вопрос принадлежности южной части Курил — после окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Токио считает его «северными островами Японии». Москва же уверена, что суверенитет над островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили ускорить переговорный процесс по мирному договору и Курилам. За основу взяли документ 1956 года, что стало серьезной уступкой с японской стороны

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#япония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...