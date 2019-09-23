США предоставили Украине финансирование, но требуют бороться с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассчитывают на активную борьбу с коррупцией на Украине: именно с таким условием Вашингтон предоставлял финансовую помощь Киеву.

Об этом заявил глава США в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Трамп отметил, что говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле — по утверждению Трампа, разговор был «прекрасным». Он также подчеркнул, что если руководство США взаимодействует со страной, то ожидает от нее честности.

«Одна из причин, по которой был избран новый президент, состоит в том, что он должен покончить с коррупцией. Так что очень важно время от времени говорить о коррупции», — заявил американский глава.

Ранее Трамп назвал «позором» поведение своего соперника на выборах, экс-президента Джо Байдена. Он также заявил, что Украина и Китай давали деньги его сыну Хантеру Байдену, якобы потому, что Китай «хотел бы видеть» Байдена на посту президента США. Трамп утверждает, что тогда Байден отменить «отличную» торговую сделку, которую Вашингтон пытается заключить с Пекином.