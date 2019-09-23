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 Турецкой оккупации Алеппо помогают предатели из «временного правительства Сирии»

Турецкой оккупации Алеппо помогают предатели из «временного правительства Сирии»
20:37   23 Сентября 2019
Весь мир

Турецкой оккупации Алеппо помогают предатели из «временного правительства Сирии»

Турецкой оккупации Алеппо помогают предатели из «временного правительства Сирии»

Анкара активизировала деятельность так называемого «Временного правительства Сирии», которое действует из города Газиантеп. Турция создала структуру 5 сентября 2017 года на территориях, оккупированных в северной части провинции Алеппо.

Арабоязычный портал Enab Baladi, базирующийся в США, пишет, что турецкая штаб-квартира «Национальной коалиции революционных сил и оппозиции» опубликовала фото нового «министра обороны» ВПС Сирии Салима Идриса. Этот человек  переметнулся на сторону ССА в звании бригадного генерала. Он сбежал в Турцию, когда ССА терпела разгром от джихадистов.

Также в стране фигурирует «Национальный фронт освобождения» ( «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») — коалиция различных группировок, собранных турками. Боевики связаны с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», технику и тяжелое вооружение, переданные турецкими военными и США, отмечает ФАН.

По-сути, это организованная преступная группа, которая мало относится к сфере реального управления оккупированными Турцией территориями. По факту сама организация — лишь кормушка для изменивших родине политиков, где они озвучивают угодные заказчику мнения.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #алеппо

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