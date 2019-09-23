Турецкой оккупации Алеппо помогают предатели из «временного правительства Сирии»

Анкара активизировала деятельность так называемого «Временного правительства Сирии», которое действует из города Газиантеп. Турция создала структуру 5 сентября 2017 года на территориях, оккупированных в северной части провинции Алеппо.

Арабоязычный портал Enab Baladi, базирующийся в США, пишет, что турецкая штаб-квартира «Национальной коалиции революционных сил и оппозиции» опубликовала фото нового «министра обороны» ВПС Сирии Салима Идриса. Этот человек переметнулся на сторону ССА в звании бригадного генерала. Он сбежал в Турцию, когда ССА терпела разгром от джихадистов.

Также в стране фигурирует «Национальный фронт освобождения» ( «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») — коалиция различных группировок, собранных турками. Боевики связаны с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», технику и тяжелое вооружение, переданные турецкими военными и США, отмечает ФАН.

По-сути, это организованная преступная группа, которая мало относится к сфере реального управления оккупированными Турцией территориями. По факту сама организация — лишь кормушка для изменивших родине политиков, где они озвучивают угодные заказчику мнения.