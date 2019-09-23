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20:03   23 Сентября 2019
Россия

Политолог Осташко назвал итогом «Умного голосования» возможное мошенничество

Политолог Осташко назвал итогом «Умного голосования» возможное мошенничество

Участники «Умного голосования» Навального могут стать жертвами мошенничества из-за отданных блогеру персональных данных, утверждает политолог Руслан Осташко в новом видеоблоге на Youtube-канале ресурса PolitRussia.com.

Осташко подвел итоги проекта «Умное голосование» (УГ): по мнению политолога, инициатива Навального помогла ему свести личные счеты с оппозиционером левых взглядов Сергеем Удальцовым, который ранее называл блогера «врагом России». С помощью УГ, Навальный оклеветал жену координатора «Левого фронта», приписав ей тайное сотрудничество с администрацией президента, потому что Анастасия Удальцова выдвигалась в депутаты Мосгордумы по 5 округу от КПРФ. Ранее даже экс-соратник Навального, олигарх Михаил Ходорковский, осудил «Умное голосование», назвав проект «предательством».

 

Неприятно удивить сторонников Навального могут и оказавшиеся в самых неожиданных местах их личные данные, которые Навальный использует для перепродажи западным структурам. Напомним, для регистрации на сайте УГ россиянам необходимо предоставить личную информацию, которая потом выгружается в объемные базы данных граждан, которые можно хорошо продать желающим на черном рынке. Аналогичную схему со сбором персональной информации якобы «в благих целях» использовал Навальный и в своем незаконном «Профсоюзе».

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Автор: Тимофей Булочкин
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