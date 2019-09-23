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19:30   23 Сентября 2019
Россия

РКН подготовил поправки в законодательство в ответ на решение Ofcom по RT

РКН подготовил поправки в законодательство в ответ на решение Ofcom по RT

Роскомнадзор подготовил поправки в  законодательство РФ после решения британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT. Поправки созданы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

По словам главы РКН Александра Жарова, поправки «очень небольшие» и  находятся на обсуждении в органах исполнительной власти.

Ранее Ofcom обвинил RT в нарушении правил вещания и оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов. Британский медиарегулятор посчитал, что  RT «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи новостных программах, вышедших в эфир весной 2018 года.

Ofcom планирует, что судебные слушания пройдут до конца 2019 года.

Российский телеканал возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.  

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Автор: Арсений Аскольский
#роскомнадзор #rt

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