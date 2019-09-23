Четверо потомков Айвазовского приехали в Крым из Австралии

Четверо потомков знаменитого российского художника-мариниста Ивана Айвазовского прибыли в Крым из Австралии, сообщили в аэропорту Симферополя.

Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым, на родину знаменитого предка, со своими дочерьми — Фредерикой и Джорджией Лоу. Последняя — профессиональная музыкантка, арфистка, выступающая в Сиднейском симфоническом оркестре. 29 сентября она планирует отыграть сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского.

«В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей», — сказано в сообщении пресс-служба аэропорта «Симферополь».

В аэропорту Симферополя также отметили, что по прилету потомкам известного художника провели экскурсию по терминалу аэропорта, названного в этом году в честь Айвазовского.

Иван Айвазовский родился, жил и творил в Феодосии, где основал картинную галерею. Сейчас в ней хранится крупнейшее в мире собрание картин художника, а также работы его учеников и последователей. Айвазовский умер на родине, был похоронен также в Феодосии.