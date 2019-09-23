Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и о коррупции говорить необходимо. Так он отреагировал на скандал вокруг его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

США хотят «честности от страны, с которой имеют дело», рассказал Трамп.

«Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?», — отметил глава Белого дома.

Разговор Трампа и Зеленского заинтересовал общественность после данных СМИ, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. WSJ писала, что Трамп убеждал главу Украины начать расследование против сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на президентских выборах.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского.