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19:00   23 Сентября 2019
Россия

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Американский лидер Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего президента Джо Байдена. Он также заявил, что Украина и Китай давали деньги его сыну Хантеру Байдену. Об этом глава государства заявил в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости. 

В понедельник Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи. 

«То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить», — сказал он. 

Глава государства подчеркнул, что поступки Байдена были неправильными. 

Журналист также задал Трампу вопрос, как серьезно он относится к возможности импичмента, о котором ранее заявили некоторые демократы. Президент США ответил, что его это ничуть не беспокоит. 

«Демократы снова начинают охоту на ведьм. Они провалились с Россией (так называемый «сговор Трампа с РФ», который не подтвердился — ред.), провалились с рецессией, провалились со всем остальным и теперь они начинают это», — сказал Трамп. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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