Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Американский лидер Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего президента Джо Байдена. Он также заявил, что Украина и Китай давали деньги его сыну Хантеру Байдену. Об этом глава государства заявил в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости.

В понедельник Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи.

«То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что поступки Байдена были неправильными.

Журналист также задал Трампу вопрос, как серьезно он относится к возможности импичмента, о котором ранее заявили некоторые демократы. Президент США ответил, что его это ничуть не беспокоит.