Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри дал интервью американскому военному изданию The Defense Post об ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ), Идлибе и Ираке. Перевод интервью опубликовало Федеральное агентство новостей.

Корреспондент издания задает спецпредставителю прямые и актуальные вопросы, но Джеффри увиливает от них, чем демонстрирует «политику двойных стандартов», которую Соединенные Штаты ведут по отношению к Сирии. В частности, Джеффри говорит, что резолюция Совбеза ООН 2254 призывает прекратить огонь по всей стране, но тут же заявляет, что США решили пресечь проникновение сторонников Башара Асада на северо-восток страны и развернули незаконные военные базы.

Также спецпредставитель США по Сирии говорит, что представителей Госдепа устраивает состояние войны против террористов «Исламского государства*» в Ираке и восточной Сирии. Вашингтон действует несколькими способами, чтобы ослабить Ирак и Сирию, где также активно иранское влияние. Джеффри уверяет, что лучшим решением вопроса является наименьшее количество военных США в обеих странах, что не соответствует действительности.

Заявления Джеймса Джеффри выглядят комично на фоне того, как союзники НАТО в Европе тайно занимаются сбором войск в Сирию, но на эту тему даже не было парламентских слушаний. Кроме того, спецпредставитель США по Сирии путается в цифрах, называя неверное количество населения сирийского Идлиба, на границе которого российский Центр по примирению враждующих сторон наладил качественную работу пропускных пунктов «Суран» и «Абу-Духур».

Полный текст перевода интервью читайте на сайте Федерального агентства новостей.

*— террористическая организация, запрещена в РФ и ряде стран.