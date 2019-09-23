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 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
18:37   23 Сентября 2019
Весь мир

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри дал интервью американскому военному изданию The Defense Post об ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ), Идлибе и Ираке. Перевод интервью опубликовало Федеральное агентство новостей

Корреспондент издания задает спецпредставителю прямые и актуальные вопросы, но Джеффри увиливает от них, чем демонстрирует «политику двойных стандартов», которую Соединенные Штаты ведут по отношению к Сирии. В частности, Джеффри говорит, что резолюция Совбеза ООН 2254 призывает прекратить огонь по всей стране, но тут же заявляет, что США решили пресечь проникновение сторонников Башара Асада на северо-восток страны и развернули незаконные военные базы. 

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Также спецпредставитель США по Сирии говорит, что представителей Госдепа устраивает состояние войны против террористов «Исламского государства*» в Ираке и восточной Сирии. Вашингтон действует несколькими способами, чтобы ослабить Ирак и Сирию, где также активно иранское влияние. Джеффри уверяет, что лучшим решением вопроса является наименьшее количество военных США в обеих странах, что не соответствует действительности. 

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Заявления Джеймса Джеффри выглядят комично на фоне того, как союзники НАТО в Европе тайно занимаются сбором войск в Сирию, но на эту тему даже не было парламентских слушаний. Кроме того, спецпредставитель США по Сирии путается в цифрах, называя неверное количество населения сирийского Идлиба, на границе которого российский Центр по примирению враждующих сторон наладил качественную работу пропускных пунктов «Суран» и «Абу-Духур». 

Полный текст перевода интервью читайте на сайте Федерального агентства новостей.

*— террористическая организация, запрещена в РФ и ряде стран. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #весь мир #джеффри

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