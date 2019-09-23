Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
18:39   23 Сентября 2019
Россия

РФ объявит в ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату

РФ объявит в ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что от имени России объявит на сессии ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Также он будет участвовать в дискуссиях по этому вопросу. 

Об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщает ТАСС.

«В своем выступлении я констатирую факт, а потом на других форумах мы будем дискутировать о последствиях для экономики, энергоэффективности и по другим проблемам», — сказал он. 

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление правительства, которое связано с принятием РФ Парижского соглашения по климату. Он подчеркнул, что остановить глобальные изменения климата можно только совместными усилиями. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...