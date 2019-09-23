РФ объявит в ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что от имени России объявит на сессии ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Также он будет участвовать в дискуссиях по этому вопросу.

Об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщает ТАСС.

«В своем выступлении я констатирую факт, а потом на других форумах мы будем дискутировать о последствиях для экономики, энергоэффективности и по другим проблемам», — сказал он.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление правительства, которое связано с принятием РФ Парижского соглашения по климату. Он подчеркнул, что остановить глобальные изменения климата можно только совместными усилиями.