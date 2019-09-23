Федеральное агентство новостей рассказало, чем схожи массовые беспорядки, устроенные про-западной «оппозицией» в Москве и Гонконге.

Митинги в Гонконге начались с попытки правительства административного района расширить закон об экстрадиции и сотрудничестве в раскрытии уголовных дел. Такое решение было принято местными властями после случая, произошедшего в 2017 году, когда ожидавшие ребенка молодожены отправились отдыхать на Тайвань из Гонконга.

На острове молодой человек задушил спутницу и вернулся в Гонконг — наказать убийцу не смогли из-за отсутствия соглашения на экстрадицию у Гонконга с Тайванем, именно суд последнего субъекта должен был рассматривать дело. Злоумышленник остался безнаказанным после убийства беременной женщины, ему дали лишь 2,5 года тюрьмы за использование банковских карт убитой.

В России первые протестные акции начались в середине июля, во время регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Незарегистрированные экс-кандидаты от «оппозиции», то есть представители блогера Алексея Навального, собрали подписи за свое выдвижение с сотнями фальшивых автографов, после чего потребовали у власти нарушить закон и допустить их до участия в выборах. Таким образом, «оппозиционеры» с многочисленным браком в подписных листах начали открыто шантажировать избиркомы «созывом» несанкционированных митингов перед выборами.

ФАН утверждает, что благодаря грамотным и своевременным действиям российских силовиков, «Гонконгского сценария» в Москве удалось избежать. Кстати, в обоих протестах прослеживается след одних и тех же методик западных кураторов: и в Гонконге, и в Москве были задействованы провокаторы, которые бросались в правоохранителей урнами и пластиковыми стаканчиками, но в случае с московским протестом их действия были сразу же пресечены и митингующим не удалось «разогреться» до силового противостояния полиции. Подробнее о протестах в двух разных странах по одному сценарию читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что 21 сентября правительство Гонконга резко осудило действия радикальных протестующих, которые устроили массовые беспорядки во время акции. Демонстранты сняли и подожгли государственный флаг, а также баррикады на дорогах — в ответ полиция применила слезоточивый газ, но толпа продолжила блокировать дороги и бросать в сотрудников полиции «коктейли Молотова».