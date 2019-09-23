Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
18:53   23 Сентября 2019
Россия

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Федеральное агентство новостей рассказало, чем схожи массовые беспорядки, устроенные про-западной «оппозицией» в Москве и Гонконге.

Митинги в Гонконге начались с попытки правительства административного района расширить закон об экстрадиции и сотрудничестве в раскрытии уголовных дел. Такое решение было принято местными властями после случая, произошедшего в 2017 году, когда ожидавшие ребенка молодожены отправились отдыхать на Тайвань из Гонконга.

На острове молодой человек задушил спутницу и вернулся в Гонконг — наказать убийцу не смогли из-за отсутствия соглашения на экстрадицию у Гонконга с Тайванем, именно суд последнего субъекта должен был рассматривать дело. Злоумышленник остался безнаказанным после убийства беременной женщины, ему дали лишь 2,5 года тюрьмы за использование банковских карт убитой.

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

В России первые протестные акции начались в середине июля, во время регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Незарегистрированные экс-кандидаты от «оппозиции», то есть представители блогера Алексея Навального, собрали подписи за свое выдвижение с сотнями фальшивых автографов, после чего потребовали у власти нарушить закон и допустить их до участия в выборах. Таким образом, «оппозиционеры» с многочисленным браком в подписных листах начали открыто шантажировать избиркомы «созывом» несанкционированных митингов перед выборами.

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

ФАН утверждает, что благодаря грамотным и своевременным действиям российских силовиков, «Гонконгского сценария» в Москве удалось избежать. Кстати, в обоих протестах прослеживается след одних и тех же методик западных кураторов: и в Гонконге, и в Москве были задействованы провокаторы, которые бросались в правоохранителей урнами и пластиковыми стаканчиками, но в случае с московским протестом их действия были сразу же пресечены и митингующим не удалось «разогреться» до силового противостояния полиции. Подробнее о протестах в двух разных странах по одному сценарию читайте в материале Федерального агентства новостей.

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге Ранее сообщалось, что 21 сентября правительство Гонконга резко осудило действия радикальных протестующих, которые устроили массовые беспорядки во время акции. Демонстранты сняли и подожгли государственный флаг, а также баррикады на дорогах — в ответ полиция применила слезоточивый газ, но толпа продолжила блокировать дороги и бросать в сотрудников полиции «коктейли Молотова».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #митинг #китай #новости #общество #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...