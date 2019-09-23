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18:00   23 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор разрабатывает новую систему по блокировке Telegram

Роскомнадзор разрабатывает новую систему по блокировке Telegram

Роскомнадзор разрабатывает новую систему по блокировке Telegram, сообщает глава ведомства Александр Жаров. По его словам, сейчас как раз идет работа по данному проекту.

Жаров заявил, что ведомство предоставит результаты работы новой системы блокировки мессенджера Telegram в течение ближайшего года. По его словам, в данный момент специалисты работают над разработкой системы по противодействию запрещенному в России мессенджеру. 

«В пределах года нам будет, что вам рассказать», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. 

По словам Жарова, сейчас опытные специалисты работают над изменением конфигурации Telegram. Также глава ведомства назвал мессенджер пиратским кораблем, который Роскомнадзору необходимо «подорвать по-серьезному».

В апреле 2018 года РКН заблокировал мессенджер Telegram из-за того, что руководство программы не передает в ФСБ ключи шифрования. Ранее Александр Жаров пожаловался на трудности в налаживании отношений с Facebook.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#telegram #роскомнадзор #жаров

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