Освобожденный из тюрьмы Ливии российский моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

Освобожденный из тюрьмы Ливии российский моряк Сергей Самойлов рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь. Старпом танкера «Теметерон» Сергей Самойлов три года провел в тюрьме и сейчас вернулся на родину.

По словам Самойлова, сотрудники российского министерства иностранных дел помогли ему оказаться дома. Моряк рассказывает, что дело российских моряков было на личном контроле главы МИД России Сергея Лаврова. Самойлов также рассказал, что когда Ливия отказалась от предложения дипломатов РФ, то дело передали в Совбез РФ, где нашли человека, который смог посодействовать освобождению и возвращению в Россию, сообщает ФАН.

Сергей Самойлов говорит, что в тюрьме им не давали общаться с адвокатами и не оказывали никакой юридической поддержки, а также не давали общаться с журналистами из Франции, которые приезжали в тюрьму. По словам старпома танкера «Теметерон», боевики Ливии, которые задержали экипаж судна, действовали жестко, избивали их и издевались над ними.

Самойлов рассказывает, что в тюремной камере, где он провел три года, температура воздуха выше +50 градусов, но нет даже простых вентиляторов. При этом сотрудники консульства пытались помочь задержанным, но полиция отвечала, что им ничего нельзя. Сергей Самойлов отметил, что местные полицейские очень злые, а один из правоохранителей сказал ему, что моряку сильно повезло с освобождением, так как он бы мог попросту убить его.

Ранее сообщалось, что капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках. Сейчас Текучев работает в Фонде защиты национальных ценностей.