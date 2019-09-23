Врачи рассказали о взаимосвязи ЭКО и онкологии в программе «Жить здорово»

Телеведущая Елена Малышева рассказала о взаимосвязи ЭКО и рака мозга. Такую тему обсудили в передаче «Жить здорово» на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.

По мнению приглашенного на передачу директора Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадия Сухих, беременность не может провоцировать онкологические заболевания. Он рассказал, что некоторые женщины, наблюдавшиеся в клинике, проходили курс химиотерапии во время беременности и смогли родить детей.

По словам акушера-гинеколога Кетино Ахвледиани, ЭКО не может провоцировать рак головного мозга, если ранее не было опухоли. При этом врач подчеркнула, что рост опухоли беременность спровоцировать может.

Ранее СМИ писали о резком ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, у актрисы диагностирована злокачественная опухоль мозга последней стадии. На прошлой неделе стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители артистки пока не комментируют эти сообщения. Затем появилось сообщение, что актриса перенесла вторую операцию.