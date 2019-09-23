Посол РФ в Сирии отреагировал на угрозы США участникам восстановления республики

Посол РФ в Сирии Александр Ефимов заявил, что Москва выступает категорически против риторики посольства Соединенных Штатов в САР с использованием угроз, и считает, что урегулирование в республике можно достичь лишь политическим путем.

Американское посольство в Сирии перестало работать семь лет назад, но сохраняет активность в сети. В среду оно призвало иностранные компании отказаться от участия в выставке о восстановлении Сирии Rebuild Syria.

Ефимов на церемонии открытия восстановленной на средства российских христиан и мусульман школы в Дамаске подчеркнул, что Москва категорически против любых угроз, тем более отсутствующих в Сирии представителей.

«Это традиционная практика американской стороны: угрожать, подавлять силой», — заявил он.

По словам посла, Россия выступает за диалог и сотрудничество. В августе американское посольство призывало иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке и пригрозило санкциями.