Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

 Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге

Журналисты ФАН рассказали о сходстве беспорядков в Москве и Гонконге
Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

 Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции
Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

Трамп заявил, что США «хотят честности» от Украины

 Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке

Спецпредставитель США дал интервью об ИГ, Идлибе и Ираке
17:44   23 Сентября 2019
Россия

СК попросил продлить арест трех фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве

СК попросил продлить арест трех фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет попросил оставить под арестом Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова до зимы, сообщили в Басманном суде Москвы.

Ранее все трое были задержаны по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 14 и 27 июля, а также 3 августа.

«В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 27 декабря», — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева РИА Новостям.

Несанкционированные митинги в центре столицы были организованы летом несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. На акциях 14 июля, 24 июля и 3 августа полиция задержала около 1,7 тысячи человек. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия по отношению к представителям власти, то есть силовикам и полицейским.

СК попросил продлить арест трех фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве

В отношении четырех человек из 20, проходивших по делам после митингов, СК РФ закрыл уголовные дела. Один их фигурантов избежал ареста и перешел в статус свидетеля из-за проблем с хроническим заболеванием: он попал в реанимацию из СИЗО.

15 октября Мосгорсуд проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, признанного виновным в публичных призывах к убийствам детей росгвардейцев в соцсети Twitter и осужденного на пять лет колонии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #политика #митинг #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...