СК попросил продлить арест трех фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет попросил оставить под арестом Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова до зимы, сообщили в Басманном суде Москвы.

Ранее все трое были задержаны по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 14 и 27 июля, а также 3 августа.

«В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 27 декабря», — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева РИА Новостям.

Несанкционированные митинги в центре столицы были организованы летом несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. На акциях 14 июля, 24 июля и 3 августа полиция задержала около 1,7 тысячи человек. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия по отношению к представителям власти, то есть силовикам и полицейским.

В отношении четырех человек из 20, проходивших по делам после митингов, СК РФ закрыл уголовные дела. Один их фигурантов избежал ареста и перешел в статус свидетеля из-за проблем с хроническим заболеванием: он попал в реанимацию из СИЗО.

15 октября Мосгорсуд проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, признанного виновным в публичных призывах к убийствам детей росгвардейцев в соцсети Twitter и осужденного на пять лет колонии.