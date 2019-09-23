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17:29   23 Сентября 2019
Россия

Снижение розничных цен на бензин в августе зафиксировали в семи регионах РФ

Снижение розничных цен на бензин в августе зафиксировали в семи регионах РФ

Росстат представил материалы по стоимости бензина в августе текущего года. Так, потребительские цены на топливо по всей России в среднем выросли на 0,2 процента в сравнении с июлем. Вместе с тем, производители снизили их на 8,7 процента.

В 30 регионах страны зафиксировали подорожание на 0,3 процента и более. Самое значительное повышение цен оказалось на Камчатском крае (один процент), в Республике Бурятия (0,8 процента) и Орловской области (0,7 процента).

В семи субъектах, напротив, цены упали. В частности, в Республике Тыва бензин подешевел на 0,9 процентных пункта, а в Красноярском крае  — на 0,8.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то подорожание топлива оказалось незначительным — 0,2 и 0,1 процента соответственно.

В Росстате добавили, что в последний месяц лета розница превышала уровень производителей в среднем в 2,3 раза, тогда как в аналогичный период прошлого года — в 1,9.В целом, с начала года розничные цены на бензин в России выросли на 1,7 процента, в то время как производители сократили их на 13,8.

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Автор: Анна Манц
#бензин #цена #росстат

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