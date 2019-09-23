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17:26   23 Сентября 2019
Россия

Собчак сыграет роль в сериале Богомолова про маньяка

Собчак сыграет роль в сериале Богомолова про маньяка

Журналистка Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видео-сервиса Start. 

По информации СМИ, сюжет сериала построен на реальной истории ангарского маньяка — экс-лейтенанта МВД Михаила Попкова. 

«Стартовали съемки оригинального киносериала видеосервиса START «Хороший человек». Главного героя Ивана Крутихина играет Никита Ефремов («Лето», «Оттепель»), роль следователя Евгении Ключевской исполняет Юлия Снигирь («Новый папа», «Кровавая барыня», «Великая»). В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие», — сказано в сообщении. 

Снигирь подчеркнула, что ей понравился сценарий и ее роль. Она также отметила, что ей было бы интересно поработать с Богомоловым и его командой. Создателям проекта «развязывает руки» тот факт, что сериал снимается для онлайн-платформы, поэтому авторы не скованы какими-либо ограничениями. 

Сценарий написан по реальной истории Михаила Попкова, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже его признали виновным еще в 60 убийствах. Маньяк убивал людей в период с 1994 по 2000 год в Ангарске. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #собчак #богомолов

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