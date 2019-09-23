Интеллектуал Александр Друзь возвращается в игру «Что? Где? Когда?» после скандала. Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на заявление телекомпании «Игра-ТВ».

При этом на официальном сайте игры отмечается, что до конца текущего сезона Александр Друзь участия в играх принимать не будет. В публикации сообщается также, что решение принято в связи с тем, что прошло много времени и Друзь извинился за инцидент в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

В феврале 2019 года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер написал в блоге о том, что Друзь предложил ему поделиться ответами на вопросы игры, в съемках которой он вскоре должен был поучаствовать, взамен на часть выигрыша, что составит порядка 800 тысяч рублей. Бер сообщил, что поделился практически всеми ответами, кроме самых сложных пяти вопросов. Запись игры состоялась в ноябре минувшего года.

Поначалу Друзь отрицал обвинения, но затем сообщил, что Илья Бер сам предложил ему «слить» ответы, а интеллектуал ему просто подыграл. Позднее Александр Друзь извинился перед всеми, кому его участие в «Кто хочет стать миллионером?» нанесло вред.

Ранее Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?».