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17:06   23 Сентября 2019
Россия

Медведев освободил Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки

Медведев освободил Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки

Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Солодовникова. Документ появился на сайте Кабинета министров в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что увольнение связано с переходом на другую работу.

Солодовников занимал пост заместителя Министра науки и высшего образования РФ с декабря 2018 года. Ранее он был замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #минобрнауки #кабмин

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