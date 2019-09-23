Медведев освободил Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки

Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Солодовникова. Документ появился на сайте Кабинета министров в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что увольнение связано с переходом на другую работу.

Солодовников занимал пост заместителя Министра науки и высшего образования РФ с декабря 2018 года. Ранее он был замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).