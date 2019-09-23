Тунисского полицейского убили в городе Бизерта

Тунисский полицейский был убит злоумышленником в понедельник в северном городе Бизерта, заявило Министерство внутренних дел страны.

В заявлении министерства говорится, что органы правопорядка арестовали нападавшего после погони за ним. Причина нападения пока не ясна, сообщает Anadolu Agency.

С 2011 года в Тунисе произошла серия терактов, совершенных боевиками, связанными с террористическими группировками ИГ* и «Аль-Каида»*, в результате которых погибли десятки гражданских лиц, сотрудников служб безопасности и иностранцев. Национальная экономика страны была разрушена «арабской весной», число безработных граждан существенно выросло.

Напомним, в Тунисе до сих пор наблюдается крайне опасная и нестабильная обстановка. Ранее тунисские мигранты, бежавшие на итальянский остров Лампедуза, устроили сидячую забастовку и потребовали не допустить репатриации в Тунис из-за опасений за свою жизнь.

15 сентября в Тунисе прошли выборы: явка не превысила 35%. Второй тур президентских выборов может быть назначен на 13 октября — в него вышли Каис Саид с 18,4% и Набиль Каруи с 15,6% голосов. При этом Каруи до сих пор находится под арестом в связи с обвинением в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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