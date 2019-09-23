Глава Роскомнадзора пожаловался на трудности в налаживании отношений с Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пожаловался на трудности в налаживании отношений с Facebook. По его словам, ведомство имеет нормальную практику работы с Google, но вот социальная сеть Facebook с трудом идет на диалог.

Как отметил глава федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, у РКН и Google налажены взаимоотношения, руководство компании слушает и слышит то, что доносит им Роскомнадзор и недавно даже оплатили крупный штраф за нарушение. Но вот с социальной сетью Facebook диалог налаживается сложно. Жаров говорит, что зачастую в Facebook занимают позицию с точки зрения политики, что не может не сказаться на отношении Роскомнадзора к ним.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ на одном из российских развлекательных сайтов. Также стало известно, что ведомство готовится создать список распространителей фейковых новостей.