Британец завершил кругосветное путешествие на автожире с открытой кабиной

Джеймс Кетчелл обогнул Землю на одноместном гироплане с открытой кабиной и стал первым в истории человеком, совершившим подобное путешествие, сообщила газета Daily Mirror.

37-летний уроженец Великобритании использовал для этого итальянский автожир Magni M16C. Винтокрылый летательный аппарат способен развить скорость до 130 километров в час. Старт кругосветки был дан 31 марта в графстве Гэмпшир. Он вернулся сюда спустя 175 дней.

Как он рассказал, в Канаде его настигла гроза и он был вынужден приземлиться.

«В меня чуть не попала молния», — сказал британец.

Кетчелл отметил, что полет вокруг земного шара на гироплане на самом деле тяжелее, чем кажется. По его словам, это схоже с полетом на мотоцикле. Поэтому дождь и ветер создают дополнительные трудности.

«Люди слабо представляют себе, какой уровень концентрации требуется от пилота, чтобы преодолеть столь долгий путь на подобном аппарате», — добавил экстремал.

В каждом государстве, где путешественник останавливался, он старался встретиться со школьниками. На встречах он рассказывал о «миссии» и том, что нужно исполнять желаемое, чтобы стать свободнее.