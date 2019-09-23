Первый канал прокомментировал возвращение Александра Друзя в программу «Что? Где? Когда». Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее на официальном сайте телекомпании была опубликована запись, в которой сказано, что Александр Друзь вернется в программу «Что? Где? Когда», но не будет играть до конца сезона.

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова», — сказано в публикации.

По словам представителя пресс-службы Первого канала, телекомпания оставляет такие решения за создателями телеигры. Он подчеркнул, что канал с глубоким уважением относится к авторам «Что? Где? Когда», поэтому во всем, что касается жизни клуба, оставляют право решений за ними.