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16:38   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство ликвидирует органы госвласти, которые сочтет неэффективными.

В видеообращении на странице в  Facebook он сообщил о планах убрать структуры, которые «лишь «ели» бюджет и не приносили никакой пользы». Глава Кабмина отметил, что для ликвидации управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) должно пройти голосование Рады.

По словам Гончарука, подразделения в составе полиции «кошмарило» бизнес. Законопроект о его ликвидации уже готов, добавил он.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #кабмин

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