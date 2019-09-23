Премьер Украины объявил ликвидацию «ненужных» органов власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство ликвидирует органы госвласти, которые сочтет неэффективными.

В видеообращении на странице в Facebook он сообщил о планах убрать структуры, которые «лишь «ели» бюджет и не приносили никакой пользы». Глава Кабмина отметил, что для ликвидации управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) должно пройти голосование Рады.

По словам Гончарука, подразделения в составе полиции «кошмарило» бизнес. Законопроект о его ликвидации уже готов, добавил он.