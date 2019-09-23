Смерть российского туриста на Кипре подтвердили в посольстве РФ. Ведомство опубликовало сообщение с соболезнованиями в Facebook.

Посольство РФ на Кипре подтвердило факт смерти 65-летнего россиянина в городе Протарас. Мужчина погиб в воскресенье, 22 сентября. В сообщении дипведомства отмечается, что сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Россию.

Ранее местные СМИ сообщили, что на Кипре в воскресенье утонули двое пожилых мужчин, один из которых из России, второй — австриец. 65-летнего россиянина извлекли из воды спасатели, мужчина был без сознания. Медики транспортировали его в местную больницу, где установили, что он умер. В Айя-Напе в это же время утонул 80-летний гражданин Австрии.